The Weeknd no Brasil: como assistir ao vivo ao show em SP pelo YouTube

The Weeknd faz seu show no Brasil na noite deste sábado, 7 de setembro, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O horário previsto para o início é 21h, e será possível assistir ao vivo por uma transmissão no canal de YouTube do próprio cantor.

É possível acessar o link para dois vídeos programados para começar junto com o show. Um com a live principal, e outro com uma transmissão alternativa.

The Weeknd cantou no Brasil pela última vez há menos de um ano, em outubro de 2023. Na ocasião, fez um show considerado urbano e distópico, imposto ao público paulistano do Allianz Parque com uma produção gigante.

Como assistir ao vivo ao show de The Weeknd em SP

A transmissão será feita pelo canal do cantor no YouTube. A contagem regressiva chega ao fim neste sábado, por volta das 21h. É possível acessar a página pelos links abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=A4WgT0QOXhs