Ituano vence Mirassol em duelo eletrizante, sai da zona de queda e mantém reação na Série B

O Ituano conseguiu uma importante vitória no duelo paulista deste sábado, para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente. Atuando em casa pela 25ª rodada, venceu por 3 a 2 o Mirassol, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O duelo foi bastante eletrizante no segundo tempo, com três gols em menos de cinco minutos.

Com o resultado, o Ituano segue sua reação contra o rebaixamento e agora aparece na 16ª colocação com 25 pontos, fora da zona da degola. Mesma pontuação do CRB, primeiro time dentro do Z-4, mas que ainda jogará na rodada. Já o Mirassol perdeu a chance de assumir a liderança e com a vitória do Santos por 1 a 0 diante do Brusque, caiu para a terceira colocação com 42 pontos. Mas, não tem chances de sair do G-4 - zona de acesso - até o final da rodada.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Prova disso, o Ituano conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos. Miquéias roubou a bola no meio-campo e tocou para Thonny Anderson, que arrancou, deixou um zagueiro para trás, invadiu a área e chutou alto, na saída do goleiro Alex Muralha. Um bonito gol.

O Mirassol não demorou para responder e empatou aos 18 minutos. Dallatorre chutou cruzado, Jefferson Paulino se esticou inteiro para fazer a defesa, mas acabou dando rebote nos pés de Léo Gamalho, que chegou empurrando para o gol. Nos minutos finais, o jogo seguiu equilibrado, mas foi para o intervalo com o empate pelo placar de 1 a 1.

Na volta do intervalo, os dois times passaram a buscar a vitória a todo custo e se mandaram ao ataque. Mais uma vez, o Ituano conseguiu pular na frente do placar. Aos 25 minutos, Marcinho pegou a sobra de um escanteio e arriscou um chute forte da intermediária. Alex Muralha conseguiu fazer uma grande defesa, mas deu rebote. Ligado no lance, Bruno Xavier completou para o gol livre.

No lance seguinte, porém, o Mirassol deixou tudo igual. Aos 27, Dallatorre deu uma cavadinha na área e encontrou Fernandinho, que dominou com estilo e soltou o pé, sem chances para o goleiro Jefferson Paulino. Mas os donos da casa foram ao ataque e deram um grande banho de água fria no adversário, ao marcar o terceiro gol.

Aos 29 minutos, em um contra-ataque rápido, Eduardo Person encontrou Leozinho, que dominou e bateu na saída do goleiro Alex Muralha, que nada pôde fazer. O Mirassol foi para o abafa nos minutos finais, mas não conseguiu empatar.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da 26ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Ituano visita a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já no sábado (14), o Mirassol recebe o Amazonas, no estádio José Maria de Campos Maia, às 18h.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 X 2 MIRASSOL

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Luiz Gustavo, Claudinho e Kauan Richard; Rodrigo (Xavier), Miquéias e Yann Rolim (Eduardo Person); João Carlos (Leozinho), Thonny Anderson (Álvaro) e Bruno Xavier (Léo Duarte). Técnico: Alberto Valentim.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Lucas Gazal (Fernandinho), João Victor, Luiz Otávio e Zeca (Alex Silva); Rodrigo Andrade (Neto Moura), Danielzinho e Chico Kim (Marquinhos); Dellatorre e Léo Gamalho (Iury Castilho). Técnico: Mozart.

GOLS - Thonny Anderson, aos quatro, e Léo Gamalho, aos 18 minutos, do primeiro tempo; Bruno Xavier, aos 24, Fernandinho, aos 27, e Leozinho, aos 29 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Leozinho, Luiz Gustavo, Miquéias e Xavier (Ituano) e Dellatorre (Mirassol).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA).

RENDA - R$ 20.280,00.

PÚBLICO - 1.405 presentes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).