Santos encerra má fase com vitória magra sobre o Brusque e dorme na liderança da Série B

Em um jogo amarrado e pouco inspirado, o Santos derrotou o Brusque por 1 a 0, neste sábado, na Arena Joinville, e encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida, que aliviou a situação do ameaçado técnico Fábio Carille, foi anotado logo aos 9 minutos, por Wendel Silva, recém-chegado do Porto B. Ele marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra.

Com o resultado, a equipe paulista alcançou os 43 pontos e, beneficiada pela vitória por 3 a 2 do Ituano sobre o Mirassol, assumiu a liderança da competição, com a mesma pontuação do Novorizontino, que visita o Coritiba neste domingo, às 18h30, e pode retomar a dianteira. Já o time catarinense caiu para a 18ª posição, com 23, na zona de rebaixamento.

O Santos entrou em campo disposto a encerrar a má fase. A equipe comandada por Carille partiu para cima e rondou a defesa do Brusque nos minutos iniciais, mas pecava nos erros de passes.

A pressão santista na marcação desde o campo ofensivo surtiu efeito rapidamente e o gol não demorou a sair. Aos 9 minutos, Éverton Alemão tentou afastar a bola da defesa, na direita, mas ela bateu em Guilherme e sobrou para Wendel Silva, livre na meia-lua da grande área, encher o pé e acertar o ângulo esquerdo de Matheus Nogueira.

Após o gol, o Brusque passou a se arriscar no ataque, mas sem chegar com perigo à meta de Gabriel Brazão. Os visitantes, por sua vez, aproveitavam as faltas sofridas, especialmente nos rápidos avanços de Laquintana pela direita, para criar oportunidades para ampliar a vantagem.

Aos 26 minutos, Gil parou a investida de Guilherme Queiroz e Giuliano puxou o contragolpe. Laquintana foi acionado em velocidade pela direita e deu o passe para Wendel Silva, que novamente apareceu sem marcação na meia-lua da área. O atacante dominou a bola e bateu rasteiro no canto direito de Matheus Nogueira, que só a viu bater na trave e sair pela linha de fundo.

O Brusque cresceu na reta final do primeiro tempo e, contando com falhas da defesa santista, por pouco não igualou o placar. Aos 38 minutos, Jair foi desarmado na entrada da área, Serrato mandou uma pancada, na sobra, e Gabriel Brazão caiu no seu canto direito para salvar o Santos. Aos 41, após escanteio cobrado da direita, Serrato dominou na área e levantou a bola na segunda trave. Wallace cabeceou firme e novamente o goleiro alvinegro se esticou para evitar o gol.

O Santos voltou mais ligado no segundo tempo, explorando principalmente o lado esquerdo, com Guilherme, mas encontrava poucos espaços ou pecava nos passes. Apesar do domínio dos visitantes, a primeira boa chance da etapa final foi do Brusque, com Ocampo, que faz Gabriel Brazão espalmar um tiro forte no meio.

Em busca de um resultado melhor para tentar sair da zona de rebaixamento, o conjunto catarinense abandonou a postura defensiva e deixou o jogo aberto, mas nenhum dos lados conseguia ameaçar a meta oposta.

Assim como no primeiro tempo, o Brusque partiu para o ataque nos minutos finais. Porém, foi o Santos, aos 40 minutos, que criou sua primeira jogada de perigo na etapa. Guilherme arriscou o tiro alto da entrada da área, pela esquerda, e obrigou Matheus Nogueira a espalmar pela linha de fundo. A partir daí, os visitantes administraram o placar até o apito final.

Na próxima rodada, o Santos recebe o América-MG, às 18h30 de domingo (15), na Vila Belmiro. Antes, no sábado, o Brusque enfrenta o Vila Nova, às 17h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).

FICHA TÉCNICA:

BRUSQUE 0 X 1 SANTOS

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace e Luiz Henrique (Jhan Torres); Lorran (Jhemerson), Marcos Serrato e Agustín González (Paulinho); Paulinho Moccelin, Guilherme Queiroz (Robinho) e Ocampo (Cauari). Técnico: Luizinho Vieira.

SANTOS - Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Patrick); Nacho Laquintana (Otero), Wendel Silva (Julio Furch) e Guilherme (Willian Bigode). Técnico: Fábio Carille.

GOL - Wendel Silva, aos 9 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Henrique, Paulinho Moccelin e Ocampo (Brusque); Hayner (Santos).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).