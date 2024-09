Fluminense presta homenagem a Marcelo e rebatiza estádio de Xerém com nome do lateral

Cria das categorias de base e um dos principais ídolos do Fluminense, Marcelo recebeu uma homenagem do clube. Na última quinta-feira, o lateral esquerdo de 36 anos participou da reinauguração do estádio onde funciona o Centro de Treinamento de Xerém, agora rebatizado com o seu nome, Marcelo Vieira.

"Isso aqui faz parte do que eu sempre quis fazer, que é deixar um legado para os meus filhos e para todas as crianças do Fluminense. É uma baita homenagem do clube, relembrando a época de Xerém", disse Marcelo.

"Eu me emocionei quando vi os professores, alguns que trabalharam comigo entre 2002 e 2006, quando vi o meu filho Liam, que está seguindo meus passos no Fluminense e terá a oportunidade de jogar no estádio com o nome do pai, e quando lembrei do meu filho Enzo, que não está aqui. Isso não tem preço", comentou, emocionado.

Ao lado de Marcelo, estiveram presentes na cerimônia seus familiares, amigos, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, além de garotos das categorias de base e dos times de futebol feminino. Jogadores do time profissional formados em Xerém, como Kauã Elias, Esquerdinha e João Neto, também prestigiaram o companheiro.

"O Marcelo merece muito (a homenagem). É uma forma de aumentar o vínculo do clube com os atletas que foram criados aqui, que foram campeões aqui, para que os meninos e meninas possam entender o que é o Fluminense e como o Fluminense valoriza os seus jogadores, especialmente os feitos em casa", comentou o presidente do clube das Laranjeiras, Márcio Bittencourt.

Renovado, o estádio Marcelo Vieira foi pintado, passou por ajustes estruturais e ganhou um muro grafitado que conta a trajetória de Marcelo das idas a Xerém até o retorno para conquistar a Libertadores de 2023.

Localizado no distrito de Duque de Caxias (RJ), o local abriga sete campos, academia e dormitório. Além de Marcelo, nomes como Thiago Silva, Roger, Carlos Alberto, Diego Souza, Gustavo Scarpa e Luiz Henrique foram formados no CT de Xerém.