Rice e Grealish marcam e Inglaterra estreia na Liga das Nações B com vitória sobre a Irlanda

A Inglaterra confirmou o favoritismo e iniciou sua trajetória na Liga das Nações B (divisão de acesso) com vitória sobre a Irlanda por 2 a 0, no Aviva Stadium, em Dublin. A derrota acabou sendo amarga para os irlandeses, já que os gols da partida foram de Rice e Grealish, jogadores que chegaram a atuar pela seleção de base da Irlanda, antes de defender, no profissional, o English Team.

Apesar de ser uma forte candidata em todas as competições que disputa, a Inglaterra está na Liga B, pois foi rebaixada da liga principal no ano passado, quando ficou em último lugar em um grupo com Itália, Hungria e Alemanha. As três principais divisões do torneio contam apenas com 12 seleções cada.

A vitória aumenta o retrospecto da Inglaterra sobre a Irlanda. Este foi o jogo de número 18, com sete vitórias dos ingleses, duas derrotas e nove empates. A partida também marcou a estreia do técnico Lee Carsley no comando do English Team. Ele substituiu Gareth Southgate, que deixou a equipe após a Eurocopa.

A torcida da Irlanda apareceu em bom número neste sábado e caiu em vais em cima de Grealish, que defendeu a seleção até o sub-12, quando fez uso da dupla nacionalidade e optou pela Inglaterra, e em Rice. O meia seguiu pelo mesmo caminho de seu companheiro de equipe. A dupla, no entanto, não esperava ser tão decisiva no confronto.

A Irlanda até começou empolgada e chegou a ameaçar a Inglaterra, que foi aos poucos tomando conta da partida. A equipe inglesa abriu o marcador logo aos dez minutos. Gordon saiu de frente para o gol e parou na defesa do goleiro Kelleher. No rebote, ele rolou para Harry Kane, que carimbou a zaga. Rice, no entanto, não desistiu da jogada e apareceu de surpresa para acertar um bonito chute e fazer 1 a 0.

A Inglaterra continuou pressionando e poderia ter feito o segundo com Harry Kane se não fosse a grande defesa de Kelleher. A Irlanda conseguiu segurar o ímpeto rival até os 25, quando Rice tabelou com Saka e tocou para Grealish pegar de primeira e ampliar o marcador.

O gol praticamente definiu a partida. A Irlanda se desestabilizou ao mesmo tempo que a Inglaterra se acomodou com o resultado. Harry Kane ainda teve mais uma chance de marcar, mas a partida foi para o intervalo com 2 a 0 no placar.

O segundo tempo já foi mais equilibrado. A Irlanda foi colocando a cabeça no lugar e buscando surpreender a Inglaterra. Szmodics e Molumby criaram boas chances, mas não acertaram a meta defendida por Pickford. O sufoco fez a equipe visitante recusar e chamar o adversário para o seu campo de defesa.

A Irlanda pressionou até os minutos finais, mas não conseguiu encontrar a criatividade necessária para atravessar a forte marcação inglesa, que terminou a partida intacta. A Inglaterra apenas administrou no segundo tempo e conseguiu sair com a vitória.

GOLEADA DA GEÓRGIA

A primeira grande surpresa da Liga das Nações B já saiu neste sábado com a goleada da Geórgia por 4 a 1 sobre a República Checa, em duelo pelo Grupo 1, que conta também com Albânia e Ucrânia. Os gols foram de Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mikautadze e Kochorashvii. Kalvach descontou.