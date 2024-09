Estrela da Marvel, Karen Gillan anuncia gravidez em tapete vermelho

Nova mamãe na área! Karen Gillan surgiu deslumbrante exibindo a barriga de grávida, no tapete vermelho do Festival de Cinema de Toronto, no Canadá, na última sexta-feira, dia 6 de setembro.

A atriz escocesa de 36 anos de idade ficou conhecida por seu papel em Doctor Who e atualmente brilha como Nebulosa em filmes da Marvel.

Karen está casada com o comediante Nick Kocher desde maio de 2022. O casal não revelou o sexo do primeiro bebê deles.