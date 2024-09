Em Heliópolis, Boulos fala em 'maior regularização fundiária da história de SP'

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, focou na pauta de moradia durante discurso realizado em Heliópolis, na zona sul paulistana neste sábado, 7. "Faremos aqui a maior regularização fundiária da história de São Paulo", afirmou o político, historicamente alinhado com o tema.

Boulos disse que, apesar da maior favela de São Paulo ter diversas carências, considera a não regularização de imóveis como o principal problema. "Queremos regularizar todas as casas de Heliópolis, porque a falta de papel passado gera insegurança para os moradores", afirmou.

Segundo Boulos, a ampliação do acesso à moradia não engloba apenas a maior favela de São Paulo. O plano de governo prevê 250 mil casas urbanizadas e regularizadas por meio do Programa Periferia Viva. A iniciativa demandaria R$ 3,5 bilhões ao longo dos quatro anos de mandato. "Este valor está dentro do quadro de investimentos e cabe no orçamento de São Paulo", disse.

O programa prevê também melhoras na infraestrutura de comunidades, com obras de saneamento e aberturas de ruas, por exemplo. Inclui ainda melhorias nas casas, de acordo com o candidato do PSOL.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez breve discurso no evento de campanha de Boulos. A ex-prefeita de São Paulo e deputada federal Luiza Erundina (PSOL) também subiu no carro de som ao lado do candidato e do ministro da Fazenda.