Segurança é reforçada no desfile cívico-militar de 7 de setembro em SP

A segurança foi reforçada para a realização do tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro que ocorre neste sábado, 7, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Cerca de seis mil pessoas, entre civis, integrantes das forças de segurança e de outras entidades participam do evento.

"Além do efetivo policial que conta com cerca de 270 militares, a Polícia Militar também tem o auxílio de aeronaves e drones, que fazem o monitoramento do deslocamento do público na chegada e na dispersão do sambódromo", afirma a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Ainda há policiais do Batalhão de Trânsito e do Choque prestando apoio nas imediações.

Conforme a SSP, para manter a segurança dos participantes e do público em geral, a Polícia Civil também escalou agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos para atuar em caso de necessidade.

Vale lembrar que, além de revista em todos os portões de acesso ao local do evento, está proibida a entrada com objetos perfurantes, cortantes, bandeiras, faixas ofensivas, com suporte de madeira "ou quaisquer outros materiais que a segurança entender que possam ser usados como arma (por exemplo, guarda-chuvas com ponta, latas e garrafas)", conforme reforça a pasta.