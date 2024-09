Onda de calor volta a atingir o Brasil e temperaturas devem bater recordes neste sábado

Após uma frente fria que baixou as temperaturas na sexta-feira, 6, em parte das regiões Sudeste e Sul do País, as temperaturas voltam a ficar em elevação em diversas cidades brasileiras a partir deste sábado, 7, feriado do Dia da Independência do Brasil.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para onda de calor, onde as localidades devem ter temperatura 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias.

Possibilidade de recordes neste sábado, segundo a Climatempo:

A empresa de meteorologia acrescenta que algumas cidades poderão enfrentar temperaturas ainda mais intensas até o fim desta semana. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a previsão indica máxima de 43ºC neste sábado.

"Após registrar 42,4°C nos primeiros dias de setembro, a previsão é de que os termômetros atinjam 43°C, o que estabeleceria um novo recorde para o ano", afirma a empresa de meteorologia.

Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, deve registrar máxima de 39ºC neste sábado, podendo superar o recorde atual de 37,5ºC registrado no início deste mês.

Cidade de São Paulo

Na capital paulista, a expectativa para este sábado é de dia com temperaturas em elevação.

"A máxima pode chegar aos 31°C nas horas de maior aquecimento durante a tarde, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 30%", disse o órgão municipal.

No domingo, 8, o sol predomina entre poucas nuvens desde o amanhecer, o que vai favorecer novamente a elevação da temperatura, chegando a máxima aos 32ºC. "Em contrapartida, os índices de umidade do ar declinam significativamente, com valores médios por volta dos 24% e abaixo dos 20% em algumas regiões da capital paulista", alerta o CGE municipal. Não há previsão para chuva ao longo do fim de semana.

Outras capitais também devem registrar temperatura máxima acima dos 30ºC neste sábado:

- Belém: 35°C

- Belo Horizonte: 32°C

- Boa Vista: 36°C

- Brasília: 31°C

- Fortaleza: 31ºC

- Goiânia: 37ºC

- João Pessoa: 31ºC

- Macapá: 34ºC

- Manaus: 35ºC

- Natal: 30ºC

- Palmas: 39ºC

- Porto Velho: 38ºC

- Rio Branco: 33ºC

- Rio de Janeiro: 30ºC

- São Luís: 33ºC

- Teresina: 37ºC

Veja áreas afetadas por onda de calor, segundo o Inmet:

- Triângulo mineiro/alto Paranaíba

- Central mineira

- Zona da Mata

- Sul Goiano

- Oeste de minas

- Sul/Sudoeste de Minas

- Campo das Vertentes

- Norte Mato-grossense

- São José do Rio Preto

- Ribeirão Preto

- Sudeste mato-grossense

- Metropolitana de Belo Horizonte

- Leste rondoniense

- Centro goiano

- Vale do Rio Doce

- Leste de Mato Grosso do Sul

- Sul amazonense

- Noroeste goiano

- Nordeste mato-grossense

Madeira-guaporé

Noroeste de minas

Sudoeste paraense

Centro amazonense

Centro-Sul mato-grossense