Maidê Mahl: estado de saúde da atriz é grave, diz hospital

A atriz e modelo Maidê Mahl, que havia desaparecido por três dias e foi localizada debilitada pela polícia de São Paulo nesta quinta-feira, 5, está hospitalizada em estado grave, mas com quadro estável. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital das Clínicas (HC) nesta sexta-feira, 6, ela segue sob cuidados intensivos.

O comunicado informa que a atriz "permanece em estado grave e estável, recebendo atendimento intensivo. A equipe médica monitora constantemente sua evolução, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Todas as providências estão sendo adotadas para garantir sua recuperação".

O que ocorreu com Maidê Mahl

Depois de desaparecer na última segunda-feira, 2, a modelo foi encontrada pela Polícia Civil na noite de quinta-feira, 5, em um hotel no bairro da Vila Mariana. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) por meio de nota. O texto diz que o "Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou a jovem na tarde desta quinta-feira, 5, em um hotel na região central de São Paulo. O SAMU foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos no local".

Ao site G1, a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), disse que Maidê foi encontrada "muito lesionada" e que precisou ser reanimada antes de ser levada de ambulância para um hospital.A SSP, no entanto, não divulgou oficialmente o estado de saúde da atriz e nem o hospital para o qual ela foi encaminhada.

A investigação policial que levou ao desfecho do caso ouviu pessoas ligadas à atriz e analisou câmeras de segurança de locais dos quais ela havia frequentado antes de desaparecer.

O desaparecimento

O desaparecimento de Maidê Mahal ganhou notoriedade depois que parentes, amigos e colegas de profissão fizeram um apelo nas redes sociais para que a atriz fosse encontrada.

De acordo com os primeiros relatos, Maidê havia sido vista pela última vez no dia 2, em Moema, bairro da zona sul de São Paulo, por volta das 15h30. Na ocasião, ela usava uma mochila nas costas, sobretudo bege, calça xadrez, um cachecol e uma boina marrom.

Gaúcha, Maidê era modelo e participou de duas séries brasileiras. Ela interpretou a modelo e atriz Elke Maravilha na série O Rei da TV, disponível no Disney+. A trama aborda a vida de Silvio Santos.

Na Max, a atriz participa da série de suspense Vale dos Esquecidos. Ela deu vida à Giovanna, uma jovem que decide fazer uma trilha na Serra do Mar, em São Paulo, ao lado dos amigos. Quando um deles é atacado por estranhos, eles fogem para o Vale Sereno, onde os habitantes agem como no século passado.