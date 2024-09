Fitch eleva rating da Turquia para 'BB-', com perspectiva estável

A Fitch Ratings elevou a avaliação de crédito da Turquia de 'B+' para 'BB-', e manteve a perspectiva do rating em estável. De acordo com a agência de classificação de risco, a ação foi motivada pela redução da dolarização financeira e pela melhora do acesso a empréstimos externos do país, o que elevou as reservas em dólares da Turquia.

"A composição das reservas se fortaleceu, pois a posição líquida de ativos estrangeiros do banco central melhorou de uma baixa de menos US$ 75 bilhões no início de abril para US$ 6 bilhões positivos no final de agosto", disse a Fitch em nota.

A Fitch destacou também o trabalho do Banco Central da Turquia para conter o avanço da inflação, bem como os esforços para conter o crescimento do crédito em moeda local e estrangeira. "O aperto monetário levou à apreciação real da lira, o que é importante para a estratégia de desinflação das autoridades", avalia. Ainda assim, a inflação segue "a mais elevada da categoria de classificação 'BB'".

A instituição afirmou ter maior confiança de que a manutenção de uma postura de política monetária rígida combinada com a consolidação fiscal projetada e ajustes "prudentes" do salário mínimo apoiarão um declínio significativo na inflação e ajudarão a manter melhores amortecedores de liquidez externa, baixos déficits em conta corrente e dolarização reduzida.