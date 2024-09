Maya Massafera se desculpa após confusão com a 'Vogue': 'Falei inverdades'

Na noite desta quinta-feira, 5, Maya Massafera publicou um vídeo em seu perfil no Instagram se desculpando por causa de uma confusão que ocorreu em julho envolvendo a revista Vogue Brasil.

Na época, a influenciadora afirmou que foi enganada pelo veículo, dizendo que eles prometeram à ela a capa física, e não apenas a digital, no mês do orgulho LGBTQIAP+. A famosa começou se desculpando não só com a revista, mas com os profissionais. "Não teve um dia sequer que eu não pensei na revista Vogue, que eu não me arrependi do que eu fiz, que eu não fiquei triste pelo que fiz. Eu fui errada, não tem justificativa", esclareceu.

Ela prosseguiu dizendo que devido aos hormônios que toma por conta da transição, que levam cerca de dois anos para se estabilizar, ela tem picos de emoções e ações desequilibradas.

"Eu vejo que o digital e o impresso são tão bons quanto. Aliás, pode até ser que o digital seja melhor", afirmou, antes de prosseguiu: "Indiferente de qualquer uma dessas situações, eu falei inverdades sobre a revista. Acho que a revista é muito inclusiva. Eles fizeram uma capa comigo de junho. Eu sou uma mulher trans de 40 anos. Sou uma travesti. Então, isso é uma inclusão muito grande. Eu acho que a revista é uma das melhores e maiores revistas de moda do país", disse.

Maya ainda ressaltou que mesmo que a Vogue tivesse cometido um erro de comunicação ao lhe informar sobre a capa, isso não justificaria tudo o que ela disse sobre os envolvidos. Além disso, ela também pediu desculpas diretamente para os profissionais que trabalharam com ela no dia do ensaio fotográfico.

Por fim, ela reforçou o pedido de desculpas: "Revista Vogue, eu adoro vocês. Quero muito que um dia vocês me perdoem, porque não tem um dia sequer que eu não ore e que não peça perdão para Deus. Desculpa também para todo mundo que estava envolvido. Amo vocês".