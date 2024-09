Dirigente do Fed sinaliza preocupações com risco de demorar muito para cortar juros

O relatório de emprego dos Estados Unidos continua a ressaltar os riscos de uma desaceleração indesejável nas contratações se o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mantiver as taxas de juros muito altas por muito tempo, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee. Fazer isso pode colocar em risco um "pouso suave" há muito procurado, no qual o Fed usa as taxas de juros para reduzir a inflação sem uma recessão.

"Se você vai ter um pouso suave, não pode ficar atrás da curva", disse Goolsbee em uma entrevista mais cedo. "Está muito claro o que está acontecendo na economia. A inflação está muito baixa. Não estamos superaquecendo. E há sinais de alerta definitivos de que as coisas estão esfriando demais", avaliou.

Goolsbee disse que as autoridades também precisarão considerar em sua reunião em duas semanas como a postura política do Fed pode se tornar mais restritiva à medida que a inflação cai. Isso ocorre porque as taxas ajustadas pela inflação ou "reais" podem aumentar à medida que a inflação realizada ou a inflação esperada cai.

Ele não especificou sua preferência pelo tamanho de um provável corte de taxa em setembro. Mas ele disse que, dadas as recentes leituras de inflação e desemprego, as projeções econômicas trimestrais que as autoridades do Fed apresentarem naquela reunião mostrarão como "é provável que haja vários cortes de taxas no curto prazo". Fonte: Dow Jones Newswires