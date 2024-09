Último capítulo de 'Renascer': veja o que vai acontecer no final da novela

Renascer chega a seu capítulo final nesta sexta-feira, 6, prometendo desfecho emocionante. Devido à transmissão do jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa, a Globo exibirá a novela mais cedo - clique aqui para saber os horários da programação.

O remake de Bruno Luperi do folhetim original de 1993, de Benedito Ruy Barbosa, manteve os principais acontecimentos da trama, acrescentando novidades e atualizações a uma história já estimada pelo público noveleiro. O final da atração seguirá a mesma fórmula. Atenção para os spoilers a seguir.

Como será o final de Renascer?

Assim como na versão original, o fim de Renascer será marcado pela morte de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Nos últimos capítulos, Inocêncio sobreviveu à tocaia armada por Egídio (Vladmir Brichta), mas perdeu os movimentos das pernas e passou a usar uma cadeira de rodas.

Desolado pela situação, ele mantém a postura teimosa e evita depender dos outros. Em cenas que foram ao ar na quinta, 5, o personagem decide voltar sozinho da venda de Norberto (Matheus Nachtergaele) para a fazenda. No meio do caminho, frustrado pelas dificuldades de locomoção, ele acaba caindo da cadeira de rodas, no meio do nada, no momento em que uma chuva se inicia.

A família procura por Inocêncio, sem sucesso. Finalmente, João Pedro (Juan Paiva) encontra o pai e o leva de volta para casa em meio ao temporal.

Fraco e febril, Inocêncio passa a chamar por Maria Santa (Duda Santos). João Pedro decide livrar o pai do sofrimento, removendo o facão do jequitibá-rei que o mantinha vivo. No início da novela, Inocêncio, então interpretado por Humberto Carrão, firmou um pacto diante da esplendorosa árvore: enquanto o facão estivesse fincado ali, nem ele nem o jequitibá morreriam.

Sem tal proteção, o patriarca se despedirá da vida após uma cena comovente de reconciliação com João Pedro. Ele agradece ao filho pela caridade feita, permitindo que ele fosse embora. O fazendeiro, então, pedirá perdão por sua negligência com o rapaz, declarando seu amor pelo filho. Morto, Inocêncio vai finalmente reencontrar a amada Maria Santa.

Qual será o desfecho dos outros personagens de Renascer?

O restante do capítulo mostrará as resoluções de conflitos pendentes e os esperados finais felizes dos demais personagens. João Pedro segue com Sandra (Giullia Buscacio), Buba (Gabriela Medeiros) com Augusto (Renan Monteiro), e José Bento (Marcello Melo Jr.) assume o romance com Kika (Juliane Araújo). João Pedro será surpreendido pelos irmãos na partilha dos bens do pai, ficando com a casa.

Tião Galinha (Irandhir Santos) ganha um desfecho diferente da obra original, e continua ao lado da esposa Joana (Alice Carvalho) e dos filhos, lutando pela reforma agrária.

Já Mariana (Theresa Fonseca) descobre, através de uma carta de Marianinha lida por Teca (Lívia Silva), quem matou seu avô Belarmino (Antonio Calloni) e por qual motivo.

Renascer será substituída por Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, a partir do dia 9 de setembro. O autor é responsável por sucessos como Avenida Brasil (2012) e A Favorita (2008).