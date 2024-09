Lula diz que deve tomar ainda hoje decisão sobre permanência de Silvio Almeida no governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que deve tomar, ainda nesta sexta-feira, 6, uma decisão sobre a permanência do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, no governo, a partir de conversas com ministros que devem ocorrer nesta tarde.

A declaração ocorreu em entrevista à rádio Difusora Goiânia, na manhã desta sexta-feira, após a organização não-governamental Me Too Brasil ter informado, em nota, na quinta-feira, 5, que recebeu denúncias de que Almeida teria cometido assédios sexuais.

"É isso o que vou decidir hoje à tarde", afirmou. "Vou tomar uma decisão, porque é o seguinte: o governo precisa de tranquilidade."

Lula continuou: "o país está indo bem, as coisas estão funcionando bem, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, o nosso comércio exterior está crescendo. Só de mercados novos para os produtos brasileiros, foram abertos 183 novos mercados em apenas 19 meses. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém, um equívoco de alguém, vá prejudicar o governo".

Na sequência, Lula disse querer "paz e tranquilidade" e afirmou que "assédio não pode coexistir com a democracia, com os direitos humanos e, sobretudo, com o respeito ao subordinado".

Não houve apresentação de provas sobre os relatos de assédio. Em nota e em vídeo em redes sociais, o ministro afirmou que as denúncias são falsas e que está sendo vítima de perseguição.

De acordo com o governo federal, a Comissão de Ética da Presidência da República vai apurar as denúncias. O Palácio do Planalto declarou que Almeida foi chamado para dar explicações sobre o caso.

O Planalto não fez referência à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Segundo o site Metrópoles, a ministra também teria sido vítima de assédio. Ela não se manifestou.