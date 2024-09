Alex Sandro faz juras de amor ao Flamengo em apresentação: 'Clube mais familiarizado'

O Flamengo apresentou nesta quinta-feira seu novo lateral-esquerdo: Alex Sandro. O experiente jogador volta da Itália após negociação longa com o São Paulo e garantindo que o clube carioca é o que mais se sentiu "familiarizado." O jogador de 33 anos assinou até dezembro de 2026.

A presença de Tite no comando do time rubro-negro pode ter influenciado na escolha de Alex Sandro pelo Rio de Janeiro. O treinador o comandou na seleção brasileira e indicou sua chegada após a grave lesão do uruguaio Viña, que só volta em 2025 após passar por cirurgia no joelho.

A diretoria do Flamengo elogiou bastante Alex Sandro antes de repassar a camisa 26 ao reforço. Ele ficou emocionado com a moral recebida e agradeceu ao clube, prometendo dar resposta em campo assim que estiver em forma e em condição de jogo.

"Queria agradecer pelas palavras. Eu também tenho minhas palavras de agradecimento pela confiança em minha pessoa. Tenho certeza que tudo isso vai ser recompensado dentro de campo", afirmou. "Me sinto muito feliz, orgulhoso, honrado por fazer parte da enorme família que é o Flamengo. Não vejo a hora de entrar em campo. Esse projeto que me apresentaram realmente é maravilhoso e é um clube que qualquer jogador gostaria de jogar", fez juras de amor.

O lateral-esquerdo explicou que a escolha por voltar ao País partiu de reunião com os familiares. E que a escolha do Flamengo veio por causa do reencontro com profissionais já conhecidos.

"A decisão foi meio que natural. Obviamente que não passa só pelo lado profissional, mas também do pessoal. Foi tomada junto com minha família. Tenho duas meninas que nasceram na Itália, são muito apegadas ao país ainda. Então, foi uma decisão coletiva de voltar para o Brasil", explicou o jogador revelado na base do Santos.

"O projeto apresentado, junto com a comissão técnica que eu já conhecia, e isso facilitou minha vinda para o Flamengo. É o clube onde me sentia mais familiarizado, que sinto que vou me adaptar mais fácil pelos jogadores e comissão técnica. Muito feliz de voltar ao Brasil e jogar pelo Flamengo."

O reforço ainda revelou que teve uma ótima recepção do grupo, celebrou o reencontro com os amigos, se espantou com a estrutura "maravilhosa" de trabalho e não escondeu a ansiedade pela estreia. "Não vejo a hora de sentir a energia da torcida do Flamengo e jogar neste estádio maravilhoso que é o Maracanã. Tudo no seu tempo, mas espero estar preparado para esta oportunidade."