Angélica relembra quando Madonna foi em festa na sua casa: 'Deixei à vontade'

Angélica foi a convidada da última edição do De Frente com Blogueirinha e relembrou um dos momentos marcantes de sua vida: quando ela e Luciano Huck receberam Madonna em uma festa na mansão do casal no Rio de Janeiro. O evento foi em 2017, durante o casamento do empresário da música Guy Oseary com a modelo brasileira Michelle Alves.

A cerimônia aconteceu no Cristo Redentor, mas a festa foi oferecida pelo casal de apresentadores. Uma das convidadas ilustres era a cantora Madonna, e Angélica garantiu que ela interagiu com todos sem frescura nenhuma. "Foi um bafo!", contou Angélica.

Angélica ainda contou que separou um cômodo para a cantora de Like a Virgin se arrumar para festa. "Ela é tranquila. A gente não fica muito à vontade com a Madonna, mas deixei ela a vontade. A gente deixou ela, não ficamos enchendo o saco dela, falando... deixa ela se sentir bem aqui. Não ficar sendo a Madonna, mesmo ela sendo a Madonna", relembrou.

After no Copacabana Palace

Quando Madonna se apresentou na praia de Copacabana, em maio deste ano, Luciano Huck proporcionou um after party no Copacabana Palace para um grupo seleto de 70 pessoas. Ela brincou que estava cansada no dia após uma semana cheia de trabalhos e cogitou não ir.

"Luciano é festeiro. No meio disso tudo ele resolveu dar essa festa. Eu sei, é Madonna, mas eu estou cansada", finalizou.