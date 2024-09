Lula diz que crescimento do PIB não é sorte, e que Haddad não é um 'pavão presunçoso'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 5, que o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano não foi por sorte. Ele também declarou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é preparado e não um "pavão presunçoso". Ele deu as declarações à Rádio Vitoriosa, em Uberlândia (MG).

"Ah, o Lula tem sorte. Eu tenho sorte não, eu tenho capacidade e vontade de trabalhar. E montei uma equipe extraordinária. O Haddad não é uma pavão presunçoso, o Haddad é um homem sério, bem formado, comprometido com esse País. E ele trabalha sabendo que economia não tem milagre nem mágica. Economia é trabalho", declarou o presidente da República.

Ele também disse que a inflação está sob controle e que o crédito está crescendo. Além disso, Lula afirmou que fará investimentos para conter as secas e desmatamento na Amazônia e as queimadas no Pantanal.