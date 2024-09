Balança tem superávit comercial de US$ 4,828 bi em agosto; dado aquém da mediana de US$ 6,0 bi

O superávit comercial do Brasil somou US$ 4,828 bilhões em agosto, frustrando pelo segundo mês consecutivo as expectativas do mercado, que indicavam um saldo positivo de US$ 6,0 bilhões, segundo a mediana da pesquisa Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas ia de saldo positivo de US$ 4,60 bilhões a US$ 6,70 bilhões.

O saldo do mês foi 49,9% inferior ao observado em agosto de 2023, quando havia somado US$ 9,633 bilhões, mostram os números divulgados há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

As exportações brasileiras atingiram US$ 29,079 bilhões no mês passado, 6,5% a menos do que no mesmo período de 2023, quando foram de US$ 31,101 bilhões. Os embarques da agropecuária caíram 19,1% (-US$ 1,46 bilhões) e os da indústria extrativa recuaram 8,1% (-US$ 580 milhões), enquanto os da indústria de transformação cresceram 0,6% (US$ 100 milhões).

As importações, em contrapartida, somaram US$ 24,251 bilhões, crescimento de 13% frente a agosto do ano passado. Essa alta foi puxada pelo incremento de 12,5% em compras da indústria de transformação (US$ 2,47 bilhões), de 21,6% na indústria extrativa (US$ 250 milhões) e de 18,7% na agropecuária (US$ 70 milhões).

Na última semana de agosto, a balança teve saldo positivo de US$ 339,4 milhões, resultado de exportações de US$ 6,196 bilhões e importações de US$ 5,857 bilhões. O superávit comercial acumulado em 2024, até o oitavo mês, é de US$ 54,069 bilhões.