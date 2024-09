Dorival quer seleção equilibrada e mira reação imediata: 'Incomodar o adversário'

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Curitiba, e disse que a seleção brasileira vem buscando um equilíbrio emocional, técnico e físico para iniciar, no duelo com o Equador, marcado para sexta-feira, uma reação imediata nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Emocional tem que andar paralelo com o físico e o trabalho de campo. Temos que conciliar tudo isso para que as coisas se encaixem e se encontrem. Se trabalhar o emocional e não tiver o campo, falta conteúdo e você acaba fracassando. Estamos buscando isso. Os resultados não foram os melhores na Copa América, mas aceleramos muitos processos. É uma equipe que está sendo reformulada e vai oscilar ainda", afirmou o treinador.

Ciente da situação delicada da seleção brasileira na classificação do torneio, o Brasil é apenas o sexto colocado com sete pontos em seis rodadas, Dorival deu um panorama do que a seleção brasileira precisa fazer para superar os equatorianos em Curitiba.

"Precisaremos ter troca de passes com velocidade e dinâmica e mobilidade com os homens de frente. Temos que alcançar o desconforto ao adversário. Incomodar na última linha defensiva deles. O Equador fez uma boa Copa América. Não esperamos jogo fácil e será um duelo de bom nível", comentou.

As lições da eliminação precoce na Copa América, quando o Brasil caiu nas quartas de final diante do Uruguai, nos pênaltis, foram exemplificadas pelo comandante na coletiva.

"Na Copa América tivemos uma defesa sólida, mas ficamos devendo na criação. Apesar do resultado, tivemos também coisas positivas. O convívio naquele período foi importante para o nosso trabalho", comentou o treinador.

Estêvão, joia palmeirense de 17 anos que foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira mereceu comentários de Dorival. Ele elogiou o atleta por sua qualidade técnica com tão pouca idade, mas pediu paciência á torcida.

"Ele tem que ser tratado com carinho. Espero que ele se mantenha interessado e atento para sempre fazer as correções. A parte técnica dele é muito boa e espero que a sua evolução continue", afirmou o treinador.

O corte de Pedro, que sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo também foi alvo de comentário de Dorival. "Sentimos pelo lado humano do atleta, que estava em um ótimo momento. Tenho um carinho especial pelo Pedro (trabalharam juntos no Flamengo) e torço pela sua recuperação. A seleção vai estar sempre de portas abertas para ele", comentou o técnico.