PIB da Coreia do Sul cresce 2,3% no 2º trimestre, na base anual, diz BoK

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul avançou 2,3% no segundo trimestre, em comparação com igual trimestre de 2023, de acordo com leitura final do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 4. O resultado veio em linha com a estimativa de analistas consultados pela FactSet.

Já na comparação trimestral, o PIB recuou 0,2%.