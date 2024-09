Previ diz que fundo foi mencionado erroneamente em acórdão do TCU

A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) disse em nota que houve uma menção errada ao fundo em acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU).

Mais cedo, o TCU negou uma representação solicitando que a Corte avaliasse a disputa judicial do grupo J&F, envolvendo em acordo de leniência de R$ 10,3 bilhões. O despacho cita que os valores eventualmente pagos pela iriam para "o BNDES, Caixa Econômica Federal, Funcef, Previ, União e ao FGTS".

"A Previ esclarece que não possui investimentos em J&F e que é mencionada erroneamente no acórdão do TCU, que nomeia a Entidade como o 'Fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras'. A Previ é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e não tem valores a receber neste acordo de leniência", disse em nota.