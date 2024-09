TCU determina ação de controle para verificar medidas do governo no período de seca

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 4, pela abertura de uma ação de controle para verificar todas as medidas adotadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para fazer frente ao período de seca.

Após esse levantamento, uma auditoria poderá ser iniciada, informou o presidente Bruno Dantas em sessão pública. A Corte de Contas quer detalhar ações tomadas pelo governo para evitar um impacto no sistema elétrico com a redução nos níveis dos reservatórios hidrelétricos. Ontem, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) informou que a afluência natural para hidrelétricas será a menor em 94 anos no mês de setembro, pela previsão.