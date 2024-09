Kamala Harris reduzirá proposta de imposto sobre ganhos de capital de Biden, dizem fontes

A candidata à presidência dos EUA pelo Partido Democrata, Kamala Harris, está planejando propor um aumento menos drástico na taxa máxima de imposto sobre ganhos de capital, rompendo com um plano que o presidente Joe Biden delineou em seu projeto orçamentário no início de 2024, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Os assessores de Harris têm discutido a mudança nos bastidores nos últimos dias, disseram as pessoas. A vice-presidente deve falar daqui a pouco em New Hampshire, mas não foi possível determinar se ela discutirá a proposta de ganhos de capital nessas observações.

A taxa máxima em discussão é de 28%, disseram as pessoas. Biden queria quase dobrar a taxa máxima de ganhos de capital para atingir 44,6%. Um porta-voz da campanha de Harris se recusou a comentar.

Os assessores de Harris acreditam que a proposta de Biden coloca a taxa muito alta e que um aumento mais modesto na taxa poderia incentivar melhor o investimento em empreendedorismo e acesso a capital para pequenas empresas, disseram as pessoas. Os aliados de Harris argumentam que a última proposta ainda se alinha com o plano da vice-presidente para que os ricos e as corporações paguem mais impostos, com seus assessores vendo isso como um equilíbrio mais apropriado.