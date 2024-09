Clássico infantil 'Até as Princesas Soltam Pum' ganha edição em parceira com Mauricio de Sousa

Ilan Brenman, autor de Até As Princesas Soltam Pum, vai relançar o clássico infantil em uma parceria inédita com a Maurício de Sousa Produções. O escritor e o estúdio vão estar na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro para o lançamento de Até a Mônica Solta Pum?, primeiro livro do criador da turma do Limoeiro com a Editora Moderna.

"Quando eu recebi o convite para transformar o meu best-seller Até as Princesas Soltam Pum num projeto envolvendo a turma da Mônica e o Maurício de Sousa, uma alegria mais tão grande invadiu meu coração", diz o autor em um comunicado publicado na página do Instagram da editora. "A minha infância, como imagino a de milhões de crianças, foi reativada. Lembrei de horas lendo os gibis do Maurício, rindo, me emocionando, ansioso sempre pelas próximas histórias, pedindo pra minha mãe comprar na banca Até a Mônica Salta Pum?", continuou.

A nova versão do livro será lançada na próxima sexta-feira, 13, durante a Bienal. O já conhecido livro de Ilan traz o humor característico dos personagens da Turma da Mônica, a narrativa envolvente e ilustrações vibrantes. Além do lançamento, o evento contará com uma sessão de autógrafos.

"É um sonho realizado. Espero que as crianças e os adultos também se divirtam muito, mas muito mesmo com o nosso livro. O livro é o primeiro em coautoria entre a editora moderna e o Maurício de Sousa e espero que venham mais aventuras, quem sabe vou deixar esse suspense no ar", finalizou o autor.