Diretor executivo detona futebol do Santos e pressiona Carille: 'Não podemos mais errar'

O empate do Santos com a Ponte Preta após abrir 2 a 0 na Vila Belmiro e jogar o segundo tempo inteiro com uma a paz acabou com a paciência da torcida e também da diretoria do futebol. Apenas na terceira colocação da Série B, o time amarga quatro jogos sem vitórias e Paulo Bracks, executivo de futebol, deu uma declaração forte nesta quarta-feira garantindo que "está pronto para agir" caso não venha uma reação imediata. Fábio Carille fica sob pressão por um triunfo no sábado, diante do Brusque.

O dia era para ser apenas da apresentação de Yusupha Njie, atacante de Gâmbia contratado do futebol do Catar. Mas Bracks se viu na obrigação de dar uma resposta à inquieta e preocupada torcida santista e falou com firmeza, prometendo ações rígidas e deixando Carille e até jogadores do elenco sob enorme pressão.

"Eu precisava falar com os torcedores. A sexta-feira aqui (empate por 2 a 2 com a Ponte Preta) foi constrangedora, inadmissível e indefensável. A Série B é uma competição muito difícil e a gente não pode deixá-la ainda mais difícil. O retorno é ruim dentro da nossa expectativa de performance e a responsabilidade é de todos"< afirmou o dirigente, revelando que as cobranças vêm desde o apito final contra os campineiros.

"A reação precisa ser imediata. Desde a sexta-feira ao final do jogo, fizemos reuniões duras, comissão técnica, direção, sábado e domingo de muito trabalho no CT e fizemos algumas ações, cobranças internas, que tiveram como consequência a mudança de programação, de treino. Ontem fizemos um jogo-treino que vocês acompanharam no CT", disse Brakcs, revelando que um dos pedidos e mais intensidade de trabalho com os jogadores.

Sábado o time visita o Brusque e um novo deslize pode até custar o cargo de Carille. "Estamos pronto para agir. Estamos prontos para encarar esse momento que é sensível. Mais de 60% da Série B já passaram, não podemos errar e não há trava nenhuma que nos impeça de agir se necessário for", ameaçou. "A janela de registros fechou ontem, e preciso parabenizar o esforço grande do departamento de futebol e do departamento jurídico para efetivar a chegada de seis atletas. Trouxemos algumas peças e algumas saíram", prosseguiu, salientando a venda de Weslley Patati para clube de Israel.

As categorias de base e o futebol feminino também devem sofrer mudanças. "Estamos muito atentos à base e ao feminino nas necessidades de melhorias e intervenções e teremos algumas mudanças", admitiu. A queda no Brasileirão feminino não foi bem recebida e o clube ainda quer revelar mais peças para o profissional.