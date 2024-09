Vale fecha acordo com Midrex para uso de briquetes de minério em plantas de redução direta

A Vale anunciou nesta quarta-feira, 4, que fechou um acordo de cooperação com a Midrex Technologies, Inc. para avançar em uma solução técnica para o uso de briquetes de minério de ferro em plantas de redução direta. As empresas irão avaliar ainda a criação de uma joint venture para fornecer com exclusividade a tecnologia e instalações de briquetes ao mercado.

"Este acordo é o reconhecimento de um dos principais fornecedores mundiais de tecnologia de redução direta de que o briquete tem um forte potencial para descarbonizar a indústria siderúrgica global", destaca o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo em nota.

A empresa explica que o acordo amplia a cooperação técnica entre as partes e o trabalho de testes realizado no último ano. A tecnologia de briquetagem desenvolvida pela Vale permite a produção de aglomerados de minério de ferro de alta qualidade a partir de um processo de cura em baixas temperaturas, utilizando uma solução tecnológica de aglomerantes, o que confere ao produto final alta resistência mecânica.

Atualmente, a maioria das plantas de redução direta utiliza pelotas de minério de ferro como matéria-prima. "O processo de produção de briquetes da Vale representa uma alternativa ao processo de pelotização com menores custos de produção, menor intensidade de investimento e emissão de CO2 aproximadamente 80% menor", afirma a empresa.

Por meio da tecnologia de redução direta, é produzido o ferro de redução direta (DRI). O DRI é uma matéria-prima essencial para a produção de aço de alta qualidade com menos impurezas em fornos elétricos a arco (EAFs). O DRI também pode ser usado em altos-fornos (BFs) para complementar e substituir o minério de ferro, diminuindo a necessidade de coque, portanto, reduzindo as emissões de carbono.

A mineradora destaca que os testes iniciais mostraram resultados promissores no uso de briquetes de minério de ferro no processo de redução direta.

A Midrex é a líder mundial em tecnologia de fabricação de ferro por redução direta e soluções de pós-venda para o setor siderúrgico. A empresa projeta, constrói e presta serviços a usinas que produzem ferro de redução direta (DRI).

A sede da empresa e o centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico estão localizados em Charlotte, NC, EUA. A Midrex também tem escritórios no Reino Unido, na China, na Índia e nos Emirados Árabes Unidos.