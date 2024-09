Como Deolane Bezerra ficou rica? Saiba qual é o patrimônio estimado da influencer

Presa na manhã desta quarta-feira, 4, a advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, costuma compartilhar sua rotina e a aquisição de bens de luxo com os seguidores nas redes sociais.

Ela teve a prisão preventiva decretada no âmbito de uma operação policial contra lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais em Recife, Pernambuco. Segundo relato de sua irmã, Dayanne Bezerra, nas redes sociais, foram apreendidos valores em dinheiro e relógios de Deolane.

"Doutora Deolane" ganhou fama nacional durante seu relacionamento com MC Kevin, que morreu em 2021, após cair do quinto andar de um prédio. Ela teve um sucesso meteórico nas redes sociais e hoje tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

De onde vem o patrimônio de Deolane?

Segundo apurado pela IstoÉ Gente, o patrimônio de Deolane Bezerra é estimado entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, com um faturamento mensal de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões.

Sua fortuna seria composta por empresas, imóveis, carros de luxo, joias, investimentos financeiros, campanhas publicitárias e parcerias como influenciadora digital no Instagram. Em um print de conversa entre ela e a irmã, Dayanne Bezerra, vazado em 2022, havia a informação de que a advogada cobraria R$ 150 mil para ficar duas horas em um evento, por exemplo.

Em julho de 2021, ela contou no podcast Podpah que comprou seu primeiro escritório de advocacia dois anos após ser aprovada na OAB. Ela também disse que, há cerca de quatro anos, vinha conseguindo conquistar bens desejados.

"Eu vivo tudo que eu sempre quis. Viajo, troco de carro. Não tem nada que eu peça para o papai do céu que ele fale: 'Não, filha, não é agora'", falou.

Em maio de 2022, em entrevista ao Splash, a advogada disse que todo o seu patrimônio vem da advocacia e de publicidades nas redes sociais.

"O advogado criminalista sofre inúmeros preconceitos. Ele não defende o bandido ou a pessoa, defende a lei. Nós defendemos a lei", afirmou.

Ela também confirmou que costuma defender clientes que podem arcar com pagamentos maiores: "Advogo para pessoas e não para uma facção. Um advogado criminalista em São Paulo não tem como afirmar que nunca advogou para um membro do PCC, a não ser que você advogue para clientes baixos. Eu prefiro os grandes, que me pagam bem. Não tem como ser hipócrita", ressaltou.

Fazem parte do patrimônio da advogada alguns carros de luxo, como um Porsche 911 Carrera Cabriolet, uma Land Rover DISC D300 HSE e uma picape RAM 2500 Laramie; e uma mansão em Alphaville, na Grande SP, com valor estimado em R$ 8,7 milhões.

De acordo com Metrópoles, ela seria proprietária de 12 mansões, a mais recente tendo sido adquirida em Orlando, nos Estados Unidos, com um valor estimado em R$ 5 milhões.

Empreendimentos

A influenciadora também tem uma trajetória como empresária. Em julho deste ano, ela, que já era garota-propaganda de alguns sites de apostas online, passou a investir no ramo das apostas digitais com a abertura da Zeroumbet Plataforma Digital LTDA, com sede em São Paulo. O capital social da nova BET foi avaliado em R$ 30 milhões, segundo o Extra.

Deolane também é dona de uma marca de cosméticos, a Deo Beauty, focada em fragrâncias e hidratantes.