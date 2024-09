Lucas Lima recebe cantada, reposta e diz que elogio vai para o LinkedIn

Lucas Lima, de 41 anos, recebeu uma cantada na terça-feira, 3, em uma postagem sobre sua viagem para a Itália. Ele, que se divorciou de Sandy e está solteiro, recebeu os elogios de usuários com humor: "Vai para o meu LinkedIn... Lindo, fofo e másculo", respondeu em seus stories, ao repostar o comentário.

O músico compartilhou fotos em seu Instagram e escreveu: "Como eu sempre faço vídeo de viagem eu quase sempre esqueço de tirar fotos, dessa vez tentei lembrar mais". Além das fotos de si mesmo, as imagens mostravam monumentos históricos italianos e obras de arte, como O Nascimento de Vênus, de Botticelli.

Nos comentários, a internauta que ganhou uma resposta de Lima disse: "Tão lindo, tão fofo e ao mesmo tempo másculo, um verdadeiro sonho". Outros também elogiaram sua aparência: "Que galã!", escreveu um. "Acho ele tão elegante", completou outra.

Reação de Sandy

Sandy, que foi casada com Lucas por 15 anos, até setembro do ano passado, também comentou no post do ex-marido com emoji de aplauso.