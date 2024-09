Produção industrial cresce em 18 das 25 atividades em julho ante junho, afirma IBGE

O recuo de 1,4% na produção industrial em julho ante junho foi resultado do recuo de sete dos 25 ramos pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em outras 18 atividades, portanto, há aumento de produção.

As influências negativas mais importantes foram assinaladas por produtos alimentícios (-3,8%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,9%) e indústrias extrativas (-2,4%). O IBGE destacou, também, a influência negativa registrada pelo setor de celulose, papel e produtos de papel (-3,2%) no resultado da indústria em julho.

A maior influência positiva veio de veículos automotores, reboques e carrocerias, cuja produção avançou 12% em julho na comparação com o mês anterior.

Outras contribuições positivas, informou o IBGE, relevantes sobre o total da indústria vieram de produtos de metal (8,4%), de produtos diversos (18,8%), de produtos químicos (2,7%), de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (12,1%), de máquinas e equipamentos (4,2%), de impressão e reprodução de gravações (23,4%), de produtos de borracha e de material plástico (3,5%), de outros equipamentos de transporte (9,0%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (5,1%) e de confecção de artigos do vestuário e acessórios (5,5%).