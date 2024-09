PIB da Austrália cresce 0,2% no 2º trimestre, na comparação trimestral, e 1% na base anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 0,2% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 4, pelo escritório de estatísticas do país, conhecido como ABS. O resultado veio aquém da projeção da FactSet, na qual economistas previam crescimento de 0,3% na taxa trimestral. Na comparação anual, o PIB australiano avançou 1% entre abril e junho, em linha com o projetado por economistas. *Com informações de Dow Jones Newswires.