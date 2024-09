Mirassol derrota América-MG e assume a vice-liderança da Série B

O Mirassol fez bonito no José Maria de Campos Maia nesta terça-feira, quando recebeu o América-MG, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com gol de Dellatorre, se firmando na briga pelo acesso.

O centroavante do time paulista retornou a campo após cumprir uma suspensão de três jogos e mostrou que segue decisivo, garantindo a vitória e a tranquilidade do time entre os quatro primeiros.

Com o resultado, o Mirassol foi a 42 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, ficando apenas um atrás do líder Novorizontino, e abrindo cinco de vantagem para o Avaí, primeiro time fora do G-4. Além disso, o time do interior ainda quebrou uma sequência de dois jogos sem vitória.

Do outro lado, o América amargou o quarto jogo consecutivo sem vencer e estacionou no oitavo lugar, com 35, quatro atrás do Vila Nova, primeiro time na zona classificatória.

O duelo direto na parte de cima da tabela começou agitado. Logo aos seis, Fernandinho recebeu na direita, invadiu a área e bateu para boa defesa de Elias, que salvou o América. Aos nove, o paredão do time mineiro salvou mais uma em cabeçada de Dellatorre, quando espalmou e a bola ainda bateu na trave.

Entretanto, aos 11, o goleiro não conseguiu evitar mais uma. Danielzinho aproveitou uma sobra de bola na direita e cruzou na medida para Delatorre, que se antecipou à defesa e mandou no alto, sem chances para Elias. O América conseguiu responder apenas aos 24, quando Juninho recebeu de Davó e arriscou, mas Vanderlei fez um milagre.

Aos 41, o goleiro reserva do Mirassol salvou mais uma em chute de Davó, que avançou pela direita e viu um golaço ser evitado. Logo depois, aos 46, Dellatorre perdeu a chance de fazer o segundo em baixo da linha, quando desequilibrado, mandou para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Mirassol passou a segurar mais a partida, que não teve grandes chances nos minutos iniciais. Com a postura do time da casa, o América foi ao ataque e quase conseguiu empatar com Daniel Borges, que aos 26 aproveitou sobra de bola e mandou de primeira, mas Vanderlei pegou.

Nos minutos finais, o time mineiro esboçou uma reação. Aos 43, Adyson arriscou da intermediária e acertou a trave. Na sequência, o atacante novamente chegou com perigo, mas parou em Vanderlei. Entretanto, os mineiros não conseguiram mudar o marcador, e o Mirassol assegurou a vitória.

As equipes voltam a campo para a 25ª rodada da Série B ainda nesta semana. No sábado, o Mirassol vai até o Novelli Júnior para fazer um clássico estadual diante do Ituano, às 16h. No dia seguinte, é a vez do América encarar o Guarani, a partir das 18h30, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 AMÉRICA-MG

MIRASSOL - Vanderlei; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca (Lucas Gazal); Gabriel (Isaque, depois Alex Silva), Rodrigo Andrade (Neto Moura) e Danielzinho; Dellatorre, Fernandinho (Marquinhos) e Iury Castilho. Técnico: Mozart.

AMÉRICA-MG - Elias Martello; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon Lopes (Nicolas); Juninho, Felipe Amaral (Adyson) e Alê; Matheus Davó (Renato Marques), Fabinho (Daniel Júnior) e Vinicius (Jonathas). Técnico: Lisca.

GOL - Dellatorre, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Isaque e Gabriel (Mirassol); Marlon, Éder e Daniel Júnior (América-MG).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 58.730,00.

PÚBLICO - 2.857 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).