Petróleo fecha em queda de 4%, diante de preocupação com demanda da China e dados dos EUA

O petróleo recuou mais de 4% nesta terça-feira, 3, e fechou em forte queda, após nova rodada de dados de indústria e construção dos Estados Unidos vir abaixo das projeções e renovar temores sobre a economia norte-americana, e também com investidores preocupados sobre o enfraquecimento da demanda da China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 4,36% (US$ 3,21), a US$ 70,34 o barril - a maior queda desde janeiro -, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve perdas de 4,86% (US$ 3,77), a US$ 73,75 o barril.

O petróleo estendeu perdas no início da manhã, após dados dos Estados Unidos virem abaixo do esperado.

Ainda, segundo a Goldman Sachs, é possível que aconteça um aumento na oferta dos EUA, ajudando a empurrar os preços do óleo ainda mais para baixo por ter mais oferta e menos demanda. Nesta terça, a Chevron informou via relatório que vai ampliar a recuperação e produção de petróleo no Golfo do México.

Para o Danske Bank, a fraqueza da indústria e construção da China é outro fator que tem levado à queda dos preços da commodity.

"A economia chinesa continua a lutar com a fraca demanda doméstica e problemas no mercado imobiliário", explica ao justificar a fraqueza do óleo.

Além disso, o aumento da produção do petróleo por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), assim como a tensão entre Israel e o Irã, têm limitado a alta nos preços da commodity.

