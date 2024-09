Alta do consumo das famílias ante 2º tri de 2023 se deve a emprego e massa salarial, diz IBGE

O consumo das famílias avançou 4,9% no segundo trimestre de 2024 ante igual período de 2023, impulsionado pela alta do emprego e da massa salarial, disse Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em entrevista coletiva após a divulgação da taxa de expansão do Produto Interno Bruto (PIB).

A rubrica foi favorecida pelos programas de transferência de renda, pela alta de 11% no crédito e pelos juros menores, disse Palis.

De acordo com a especialista, o PIB e o PIB de serviços estão no maior patamar da série histórica.

Conforme o IBGE, o PIB cresceu 1,4% frente ao primeiro trimestre de 2024, na série com ajuste sazonal. Pela ótica da produção, os Serviços (1,0%) e a Indústria (1,8%) cresceram, enquanto a Agropecuária (-2,3%) recuou.