Procuradoria prende prefeito de Criciúma por fraudes no serviço funerário

O Ministério Público de Santa Catarina prendeu na manhã desta terça-feira, 3, o prefeito de Criciúma, Clesio Salvaro (PSD), no bojo da Operação Caronte - investigação sobre fraudes envolvendo o serviço funerário da cidade localizada a 207 km de Florianópolis.

O prefeito foi alvo de um dos dez mandados de prisão preventiva cumpridos nesta terça-feira. As diligências foram realizadas nas cidades de Criciúma, Florianópolis, Jaraguá do Sul e São José. A reportagem busca contato com o prefeito. O espaço está aberto para manifestações.

A ofensiva é aberta logo após o Ministério Público de Santa Catarina denunciar Salvaro e os demais investigados presos nesta manhã por crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupção e crimes contra a ordem econômica e economia popular.

A Promotoria diz que o prefeito era "peça fundamental" para os fins da organização criminosa, pela competência que detinha para iniciar a alteração da legislação municipal que trata da concessão dos serviços funerários.

"Clesio Salvaro participou e agendou diversas reuniões com o núcleo empresarial sobre a licitação, objetivando benefícios ilícitos às empresas utilizadas nas ilicitudes, acompanhou com proximidade cada passo do certame licitatório, tomou decisões de cunho administrativo nos termos dos interesses do eixo privado, inaugurou a Central de Serviços Funerários, manteve contato com os empresários, marcou e participou de reuniões para tratar de um novo decreto sobre os serviços funerários e assinou um decreto cuja minuta foi elaborada pelos empresários de Florianópolis", registrou o MP na denúncia.