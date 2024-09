Suzano investirá R$ 3,3 mi em iniciativa da Gerando Falcões para empreendedorismo feminino

A Suzano anunciou que vai investir R$ 3,3 milhões para impulsionar o projeto de fortalecimento do empreendedorismo feminino ASMARA, promovido pela organização Gerando Falcões. Os recursos devem compreender o período de três anos e devem auxiliar no fortalecimento, manutenção e expansão do programa.

Em um primeiro momento, a previsão é que o aporte da Suzano seja destinado para impulsionar o empreendedorismo feminino nas comunidades de São Paulo. Em 2025, a perspectiva é que as ações alcancem outras cidades brasileiras onde a produtora de celulose possui operações.

Em nota, a empresa menciona que a iniciativa deve impactar a vida de 6 mil mulheres ao longo de três anos.

Segundo a diretora de sustentabilidade da Suzano, Marina Negrisoli, a iniciativa da empresa está conectada com os compromissos de longo prazo da empresa de priorizar o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde a companhia tem operações.

"Sabemos que o sucesso do nosso negócio está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento das comunidades e territórios onde atuamos", afirmou a executiva.