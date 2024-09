Meta é em quatro anos tornar elétrica ou híbrida 50% da frota de ônibus de SP, diz Boulos

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) falou nesta terça-feira, 3, sobre a transição energética da frota de ônibus na capital. Disse que a médio prazo tem como meta tornar elétrica ou híbrida ao menos 50% dos veículos disponíveis para o transporte urbano.

A fala se deu durante pergunta sobre mobilidade e planejamento da cidade. "Embora o custo inicial hoje do carro elétrico seja mais caro do que o diesel, o custo de rodagem dele é muito menor, o que no fim do dia também permite o barateamento do sistema", disse.

Terceirização

Boulos também disse que não deve focar em terceirização de serviços durante seu mandato, se eleito. Ele garantiu que "o que está terceirizado e funciona bem" não será mexido.

Segundo ele, a gestão está longe dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e há margem para os gastos. Boulos reforçou que pretende "aumentar a qualidade dos gastos públicos" em seu governo.

"Hoje na cidade de São Paulo não falta dinheiro, falta prefeito. Nós temos o maior orçamento em termos reais da história da cidade, mas temos um gasto mal feito, mal planejado, sem transparência", disse.

Boulos participa da sabatina da Rádio Eldorado na manhã desta terça-feira.