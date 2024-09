Guarani terá estreias e volta de goleiro para encarar Coritiba pela Série B

Depois de ter o jogo contra o Botafogo-SP adiado no último final de semana, o Guarani teve mais de dez dias para se preparar para mais um desafio importante na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Invicto nos últimos três jogos, tenta manter o bom momento, diante do Coritiba, em casa, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, nesta terça-feira, às 21h30.

Para o duelo, o técnico Allan Aal poderá contar com a estreia dos três jogadores que foram contratados recentemente e tiveram seus nomes regularizados junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF: o lateral-esquerdo Emerson Barbosa, o volante Pierre e o atacante Lohan.

Nenhum deles, porém, deve começar a partida como titular. A única mudança nos onze iniciais deve acontecer no gol. Isso porque, Vladimir ficou fora da partida contra o Santos por força de contrato, por estar emprestado pelo rival, e volta a ficar à disposição. Desta forma, Pegorari volta ao banco de reservas.

Até por conta disso, o Guarani deve entrar em campo com a seguinte formação: Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Airton.

Apesar de vir de duas vitórias e um empate nas últimas três vezes que entrou em campo, o Guarani segue na 20ª e última colocação com 18 pontos. O CRB, primeiro time fora da zona, tem 25.