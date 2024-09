Inmet alerta para grande perigo de umidade abaixo de 12% no Centro-Oeste e Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho, de grande perigo, em relação à baixa umidade nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O instituto alertou, em boletim informativo, que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% em áreas de Estados dessas regiões, com grande risco de incêndios florestais e à saúde. O Inmet também emitiu um outro alerta de perigo de baixa umidade do ar nesta segunda-feira, 2, abrangendo as regiões Norte e Nordeste do País.

A baixa umidade do ar deve afetar, segundo o Inmet, o centro goiano, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, leste goiano, central mineira, centro-sul mato-grossense, sul goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, oeste de Minas Gerais, Piracicaba, Bauru, sul/sudoeste de Minas Gerais, centro norte de Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, Araçatuba, sudeste mato-grossense, Marília, Araraquara, noroeste goiano, nordeste mato-grossense, Região Macro Metropolitana de São Paulo, noroeste de Minas Gerais, Distrito Federal, Região Metropolitana de Belo Horizonte, pantanais sul mato-grossense, Itapetininga, Campo das Vertentes e norte mato-grossense.

Já o alerta laranja, de perigo de baixa umidade, é de umidade relativa do ar entre 12% e 20% em áreas das regiões Centro-Oeste e Sudeste e englobando também Estados do Norte e o Nordeste. De acordo com o Inmet, há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

O alerta vale para o centro goiano, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, leste goiano, central mineira, sul cearense, região ocidental do Tocantins, sudeste piauiense, Sertões Cearenses, centro-sul mato-grossense, sul goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São Francisco Pernambucano, centro-norte piauiense, sudeste paraense, nordeste mato-grossense, leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, oeste de Minas Gerais, Bauru, Piracicaba, sul/sudoeste de Minas Gerais, centro norte de Mato Grosso do Sul, Campo das Vertentes, região oriental do Tocantins, norte mato-grossense, sudoeste paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, sudeste mato-grossense, norte goiano, sul maranhense, Zona da Mata, Marília, Região Metropolitana de Belo Horizonte, sudoeste piauiense, oeste maranhense, Araraquara, extremo oeste baiano, centro-sul cearense, Vale do Rio Doce, Região Macro Metropolitana de São Paulo, noroeste goiano, sudoeste mato-grossense, Sertão Pernambucano, noroeste de Minas Gerais, Assis, leste maranhense, centro maranhense, Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, Itapetininga, Distrito Federal, Vale São-Franciscano da Bahia, leste rondoniense, Vale do Paraíba Paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Pantanais Sul Mato-Grossense, sul fluminense, centro sul baiano e Jaguaribe.