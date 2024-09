Bolsas da Europa fecham sem direção única em dia de feriado nos EUA; Rightmove salta em Londres

As bolsas da Europa fecharam sem direção única, com queda em Londres e ganhos limitados em Frankfurt e Paris. Em dia de liquidez reduzida pelo feriado nos Estados Unidos, a cena política regional ficou no foco após o bom desempenho da extrema-direita em eleições regionais da Alemanha. Na França, as negociações para escolha de um primeiro-ministro prosseguiram.

O índice DAX, de Frankfurt, reverteu queda inicial e terminou com variação positiva de 0,09%, aos 18.924,48 pontos. O CAC 40 ganhou 0,20%, encerrando em 7.646,42 pontos. O índice FTSE 100, de Londres, caiu 0,15%, a 8.363,84 pontos. As cotações são preliminares.

Na cena política, o Alternativa para Alemanha se tornou o primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição estadual após a Segunda Guerra Mundial, na Turíngia. Na visão do Deutsche Bank, os resultados marcam a abertura da campanha para as eleições federais de 2025, o que reduz o escopo para a aprovação de reformas. Na França, o presidente Emmanuel Macron tinha reunião prevista com o ex-premiê socialista Bernard Cazeneuve, citado como um nome forte para se tornar primeiro-ministro.

Do lado macroeconômico, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial alemão caiu menos que a leitura prévia em agosto. Já o PMI da indústria na zona do euro se manteve estável. O mesmo dado no Reino Unido subiu. A presidente do conselho de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu (BCE), Claudia Buch, disse que o setor bancário europeu tem demonstrado resiliência.

Em Londres, a Rightmove disparou 27,4%, depois que a rival australiana REA Group revelou que estuda uma oferta para a compra do site de listagem imobiliária. Em Frankfurt, a Volkswagen subiu 1,52%. A montadora poderia considerar o fechamento de suas fábricas de produção de veículos e componentes na Alemanha para cortar custos, já que enfrenta uma competição cada vez mais acirrada.

O FTSE MIB, de Milão, caiu 0,15%, aos 34.320,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,20%, aos 6.773,88 pontos. O Ibex 35, de Madri, teve variação positiva de 0,03%, aos 11.405,60 pontos. As cotações são preliminares.