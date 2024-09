Ansu Fati volta aos treinos e brasileiro Raphinha ganha novo concorrente no ataque do Barcelona

O técnico Hansy Flick ainda não definiu seu ataque no Barcelona e vem escalando a equipe com quatro peças no setor. Nesta segunda-feira, o treinador viu Ansu Fati voltar aos treinamentos após se recuperar de lesão na sola do pé direito e aumentar a concorrência no setor, justamente depois o brasileiro Raphinha se destacar com três gols.

Na goleada sobre o Valladolid, por 7 a 0, no sábado, o brasileiro foi decisivo, com um hat-trick (três gols). Formou o setor ofensivo com o jovem Lamine Yamal e o experiente Lewandowski. Mas Raphinha vinha atuando também como um meia, com Ferran Torres aberto em uma das beiradas.

Com Ansu Fati - é tratado como um fenômeno no Barcelona - a briga vai ficar ainda mais intensa. A prova de que o setor é tão concorrido veio pela liberação de Vitor Roque para o Real Bétis. A revelação brasileira não tinha espaço diante de tanta estrela.

Ansu Fati era cotado a ser um dos titulares no começo da temporada, mas por causa da lesão na sola do pé, acabou fora até da excursão do time pelos Estados Unidos. Mas, agora, tem tudo para entrar forte na briga. Após passagem por empréstimo ao Brighton, da Inglaterra, o "novo Messi", como sempre foi tratado no Barcelona, retornou e ganhou a camisa 10 que era do astro.

A pausa da Data Fifa será primordial para ele recuperar a condição física e estar à disposição para Hansi Flick no retorno aos jogos. O time catalão só volta a atuar no dia 15 de setembro, quando visita o sempre perigoso Girona. No dia 19 ocorre a estreia na Liga dos Campeões, diante do Mônaco, na França.

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Seu principal rival, o Real Madri vem a seguir, com 8, assim como Atlético de Madrid e Villarreal. Sensação da temporada passada, o Girona aparece em quinto, com 7.