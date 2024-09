Orçamento precisará contar com fatia maior do papel dos gastos, diz secretário do MPO

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Gustavo Guimarães, disse nesta segunda-feira, 2, que a partir do ano que vem o Orçamento precisará contar com uma fatia maior do papel dos gastos. "A gente está em equilíbrio de meta zero em 2025, mas a gente precisa do apoio das despesas porque vai haver uma importante revisão de gasto", afirmou durante entrevista coletiva.

O secretário voltou a falar que, para que a política pública seja eficiente, e não seja necessário mais gasto, é preciso que o benefício seja sentido pelo cidadão, pelo beneficiado da política pública. Ele também repetiu ser possível gastar menos e atender muito mais a população. "É nesse sentido que a gente pensa em avançar, para que, sim, no longo prazo, a gente consiga reduzir esses gastos públicos, mantendo a responsabilidade social."

Não há dúvidas, de acordo com Guimarães, de que é preciso chegar a um equilíbrio. Por isso, de acordo com ele, a importância de se fazer posteriormente uma revisão mais profunda e contando com o apoio do Congresso Nacional. O secretário fez estas considerações durante entrevista coletiva para detalhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.