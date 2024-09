'Não é razoável dizer que houve piora na alfabetização em SP', diz Nunes em sabatina

O candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se defendeu nesta segunda-feira, 2, das críticas sobre os números de alfabetização das crianças na capital paulista. Segundo ele, os dados do Ministério da Educação tiveram uma mudança de metodologia, o que não permitiria a comparação com anos anteriores.

"O próprio MEC coloca que esses dados publicados neste ano não podem servir de comparativo para os anos anteriores, porque mudaram a metodologia. Não é razoável que a gente diga que houve uma piora na alfabetização em São Paulo", disse.

Segundo o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação), principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil, São Paulo teve uma leve piora em 2023 em relação ao registrado em 2021. Enquanto a meta era de 6,2, a rede municipal paulistana foi avaliada em 5,6 (contra 5,7 registrados em 2021, ano do falecimento do então prefeito Bruno Covas).

Nunes ressaltou o aumento de 44% dado ao piso dos professores da rede municipal de educação. "Precisamos valorizar os nossos profissionais, (aumento) foi de 44% Nesse período, a inflação foi de mais ou menos 20%. O aumento do salário mínimo foi de 18%. Eu dei 44% de aumento no piso dos professores. Mais de 70% dos professores ganham acima de R$ 7 mil. Merecem ganhar mais, mas é indiscutível que tivemos um avanço", disse.

Nunes é o entrevistado desta segunda-feira da série de sabatinas promovida pela Rádio Eldorado com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.