'Rádio Eldorado' sabatina prefeito de SP, Ricardo Nunes, candidato à reeleição

Já começou a sabatina da Rádio Eldorado com o candidato à reeleição à prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O atual prefeito da capital paulista abre a rodada desta semana, direto do estúdio da rádio. Guilherme Boulos (PSOL) será sabatinado na terça-feira, 3, seguido de Tabata Amaral na quarta-feira, 4. O candidato Pablo Marçal (PRTB) foi convidado para participar, confirmou sua presença na quinta-feira da semana passada, mas cancelou menos de uma hora antes do início.