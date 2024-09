PMI industrial do Reino Unido (final) sobe a 52,5 em agosto e confirma leitura prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 52,1 em julho para 52,5 em agosto, atingindo o maior nível em 26 meses, segundo dados finais publicados nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global. O resultado definitivo de agosto veio em linha com a leitura preliminar e também com a previsão de analistas consultados pela FactSet. O dado acima da marca de 50 indica que a atividade manufatureira britânica continua se expandindo.