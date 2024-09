Red Bull Bragantino vence o Bahia com gol nos acréscimos e mantém tabu

Depois de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, com dois empates e quatro derrotas, o Red Bull Bragantino se reabilitou ao vencer por 2 a 1 o Bahia, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi equilibrado e o gol da vitória saiu somente nos acréscimos, aos 49 minutos, marcado por Gustavinho.

Esta vitória mantém o tabu favorável ao time paulista, que nunca perdeu em Bragança Paulista (SP) para o time baiano. Em 17 jogos, são dez vitórias e sete empates. O Bragantino subiu para a 11ª posição, com 30 pontos, e ainda preocupado com a ameaça de rebaixamento. O Bahia continua na sétima posição, com 39 pontos, fora do G-4, onde esteve por 10 rodadas nesta temporada. Esta foi sua sexta derrota como visitante.

Logo após a saída de bola, o Bahia teve a primeira chance, quando Everaldo recebeu na frente da área e chutou rasteiro, exigindo que Cleiton fizesse a defesa, com a bola indo para escanteio. Depois do susto, o time da casa também chegou com perigo no ataque, quando Helinho cortou dois marcadores e bateu de curva. A bola resvalou em cima do travessão e saiu, aos 10.

Helinho, recuperado de lesão muscular, tinha voltado ao time e dando um ritmo forte, apesar dos erros cometidos na ligação direta, da defesa para o ataque. Mas, aos 29 minutos, o meia voltou a sentir a lesão e deixou o campo para a entrada de Henry Mosquera. Quase ao mesmo tempo, o Bahia também perdeu o atacante Thaciano, sentindo uma pancada no joelho direito. Ademir entrou em seu lugar.

O Bahia foi mais regular em campo, tanto que terminou o primeiro tempo com ampla vantagem na posse de bola em relação ao adversário, com mais de 60%. O segundo tempo começou, de novo, com equilíbrio em campo, com lances no ataque dos dois lados.

O Red Bull Bragantino saiu na frente aos 18 minutos. Vitinho, do lado esquerdo, cobrou falta em curva e o zagueiro Douglas Mendes saltou na bola e cabeceou para as redes. O gol foi confirmado depois pelo VAR, num lance "bem ajustado".

Para dar fôlego ao Bahia, o técnico Rogério Ceni fez três trocas ao mesmo tempo. Entraram Luciano Rodriguez, Rafael Ratão e Carlos de Pena para as saídas, respectivamente, de Everaldo, Cauly e Everton Ribeiro.

O empate saiu aos 26 minutos, quando o time baiano desceu pelo lado direito e o cruzamento foi parar do outro lado para o chute forte de Luciano Juba. Três minutos depois, quase que o visitante virou o placar com uma bomba de Rafael Ratão espalmada por Cleiton. O Bragantino respondeu aos 33 num chute de Guilherme que explodiu no travessão.

Pelo número de chances de gols criadas pelos dois times, o empate, talvez, pudesse ter sido por um placar maior, talvez 2 a 2 ou 3 a 3. Mas nos acréscimos, aos 49 minutos, saiu o gol da vitória paulista. Gustavinho ajeitou a bola de fora da área e chutou forte, superando o goleiro Marcos Felipe.

Nem a vitória apagou a insatisfação da torcida bragantina, que xingou muito o técnico Pedro Caixinha durante e ao final do jogo.

Pelo Brasileirão, os dois times só voltam a jogar no dia 15 de setembro (domingo), devido as datas Fifa para a disputa das eliminatórias sul-americanas. O Red Bull Bragantino vai receber Grêmio, enquanto o Bahia vai receber na Fonte Nova o Atlético-MG. No dia 12, o Bahia disputará o jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil diante do Flamengo, no Maracanã, no Rio. Em casa, os baianos perderam por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 BAHIA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Douglas Mendes, Jadsom silva e Lucas Cunha; Lucas Evangelista, Raul e Jhon Jhon (Andrés Hurtado - Gustavinho); Vitinho (Vinicinho), Eduardo Sasha (Guilherme) e Helinho (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly (Rafael Ratão) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Thaciano (Ademir - Iago) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Douglas Mendes, aos 18, Luciano Juba, aos 26 e Gustavinho, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lincoln e Jhon Jhon (Bragantino). Thaciano, Kanu e Luciano Juba (Bahia)

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 134.690,00.

PÚBLICO - 3.921 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).