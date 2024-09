São Paulo faz jogo inofensivo, perde do Fluminense e desperdiça chance de encostar no G-4

O São Paulo foi até o Maracanã neste domingo e perdeu para o Fluminense por 2 a 0 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do tricolor carioca foi marcado por Kauã Elias, aos 30 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa final, Keno fechou a conta para o time carioca.

Com este resultado, o São Paulo fica nos 41 pontos e não aproveita a chance de encostar no G-4 do Brasileirão. O Fluminense deixa a zona de rebaixamento, vai aos 27 pontos e empurra o Corinthians de volta para o Z-4.

O gol do Fluminense saiu aos 30 minutos do primeiro tempo. Calleri reclamou de uma falta no ataque em um lance com Thiago Santos. Os jogadores do Flu cobraram rápido, a bola chegou nos pés de Ganso, que tocou para Kauã Elias. O atacante driblou Sabino e chutou no canto de Rafael para marcar um belo gol.

Principalmente na segunda etapa, o Fluminense recuou após o gol marcado. Mas mesmo assim o São Paulo não conseguiu impor seu jogo e, mesmo com mais posse de bola, não criou chances claras.

Mais concentrado em campo e com uma atuação consistente, o Fluminense, então, "matou" o confronto com o gol de Keno já nos acréscimos do segundo tempo após uma assistência de Guga.

Um dos poucos pontos positivos da equipe do técnico Luís Zubeldía no Maracanã foi a atuação do jovem William Gomes, que deu trabalho aos laterais do Fluminense em suas investidas ofensivas.

Porém, ficou evidente que o time são-paulino precisa de ajustes para se reencontrar após a Data Fifa, onde entrará tendo perdido as duas últimas partidas feitas.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 0 SÃO PAULO

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Marcelo (Guga); Bernal (Felipe Melo), Nonato, Ganso (John Kennedy), Jhon Arias e Serna (Keno); Kauã Elias (Lima). Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Marcos Antônio) e Lucas (Erick); Rato (Luciano), William Gomes e Calleri (André Silva) Técnico: Luis Zubeldía

GOLS: Kauã Elias, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Keno, aos 46 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS: Calleri, Rafinha, Bobadilla (São Paulo); Thiago Santos, Bernal, Keno, Thiago Silva (Fluminense)

ÁRBITRO: Paulo César Zanovelli.

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis.

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).