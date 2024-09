Mbappé desencanta no Espanhol e comanda vitória do Real Madrid sobre o Bétis

O Real Madrid recebeu o Bétis neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, e venceu O duelo por 2 a 0, tendo Mbappé como artilheiro do confronto. O atacante francês marcou seus primeiros gols diante da torcida merengue e no Campeonato Espanhol em sua quarta partida na competição.

Com o triunfo, o time comandado por Carlo Ancelotti chegou a oito pontos na tabela e assumiu a vice-liderança, quatro pontos atrás do Barcelona.

Mesmo com a necessidade de vencer para tentar engrenar no torneio, já que vinha de uma vitória e dois empates, o Real Madrid começou a partida de forma lenta, cercando a área adversária, mas sem avançar com muito perigo.

Apesar de o time da casa controlar a posse de bola no setor ofensivo, foi o Bétis que criou a primeira boa chance de abrir o placar. Aos 9 minutos, Ezzalzouli recebeu o cruzamento de Perraud, da esquerda, e cabeceou por cima da meta de Courtois.

A resposta do time merengue veio aos 19 minutos. Rodrygo cobrou escanteio da direita e Militão cabeceou para o gol, mas o goleiro Rui Silva fez a defesa. Quatro minutos depois, Mbappé recebeu bom passe na área e bateu cruzado à direita do gol.

O Real Madrid continuou dominante em campo, mas só voltou a ameaçar o Bétis no final do primeiro tempo, em finalização de Rodrygo que saiu rente à trave direita.

O início da etapa final foi mais aberto, com os dois clubes buscando o gol, especialmente os donos da casa, com Vinicius Jr. mais participativo. Aos 4 minutos, o brasileiro recebeu a bola na área, cortou o zagueiro e bateu no canto esquerdo, acertando a trave. Aos 10, Rodrygo avançou pela direita e encheu o pé, mas Rui Silva espalmou.

Aos 11 minutos, o técnico Manuel Pellegrini promoveu a estreia de Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona. Quatro minutos depois, o atacante brasileiro, em cabeceio, fez Courtois voltar a trabalhar na partida.

Justamente quando o Bétis se abriu e passou a se arriscar mais no campo ofensivo, o Real Madrid aproveitou os espaços para abrir o placar. Aos 21 minutos, Rodrygo fez boa jogada individual pela direita e acionou Valverde, que tocou de calcanhar para Mbappé chutar de primeira na saída de Rui Silva, no canto esquerdo, e marcar seu primeiro gol no Campeonato Espanhol.

O gol deu tranquilidade ao conjunto de Madri, que não demorou a ampliar a vantagem. Aos 28 minutos, Vinicius Jr. foi derrubado na área e, após revisão no VAR, o árbitro anotou a infração. Mbappé cobrou o pênalti no canto direito e fez 2 a 0.

Endrick, que havia entrado aos 43 minutos do segundo tempo, ainda teve a oportunidade de marcar o terceiro do Real Madrid após receber bom lançamento de Brahim Díaz, mas finalizou no meio do gol e Rui Silva espalmou.

Nos outros jogos deste domingo, o Girona derrotou o Sevilla por 2 a 0, fora de casa, e assumiu a quinta posição no Espanhol. Logo atrás na tabela vem o Alavés, que bateu o Las Palmas por 2 a 0. O Osasuna, por sua vez, superou o Celta de Vigo por 3 a 2. Getafe e Real Sociedad não saíram do 0 a 0.