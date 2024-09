Jamal Lewis chega ao Brasil para reforçar a lateral esquerda do São Paulo

O lateral esquerdo Jamal Lewis desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã deste domingo para realizar exames médicos e assinar contrato com o São Paulo por empréstimo.

Lewis deverá ser anunciado como reforço e ter seus documentos enviados para regularização junto à CBF até segunda-feira, quando se encerra o período de transferências internacionais para o futebol brasileiro.

Assim, o jogador norte-irlandês deverá ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para a partida com o Cruzeiro, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta de 26 anos tem seus direitos vinculados ao Newcastle, da Inglaterra, mas perdeu espaço no clube. Na última temporada, ele defendeu o Watford, da segunda divisão, atuando em 36 partidas. Embora tenha nascido na Inglaterra, ele defende a seleção da Irlanda do Norte, país de sua mãe.

Lewis chega para reforçar uma posição carente do elenco são-paulino. O titular do setor, Welington, deixará o clube no final do ano rumo ao Southampton, enquanto o jovem Patryck Lanza fraturou a clavícula no clássico com o Palmeiras e precisou passar por procedimento cirúrgico. Além deles, o meio-campista Michel Araújo também atua improvisado na lateral.

Antes de acertar com o novo reforço, o São Paulo tentou contratar, sem sucesso, Alex Sandro, que optou pelo Flamengo, e o português Mario Rui, do Napoli.