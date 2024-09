Ana Paula Siebert fala sobre cor do seu vestido para festa de Rafa Justus: Nunca existiu paleta de looks

A festa de 15 anos de idade de Rafa Justus segue dando o que falar! Ana Paula Siebert decidiu responder algumas perguntas dos seguidores e falou sobre a cor do seu vestido. Para a celebração, a esposa de Roberto Justus escolheu um vestido longo na cor verde.

Questionada sobre a cor, ela explicou que não existia uma paleta de looks, que isso foi inventado pela internet. Vale pontuar que Rafa e as suas irmãs usaram rosa e Ticiane Pinheiro, mãe da aniversariante, usou um vestido fúcsia.

Muitas perguntas sobre seguir a paleta. Nunca existiu paleta de looks, a internet que inventou. A única coisa era que rosa era prioridade da Rafa, tanto que a Tici foi linda de fúcsia e, depois que elas escolheram as cores, escolhi a minha, combinou, no fim, com as 15. As irmãs menores estavam de rosa porque foi combinado com a Rafa, ela que decidiu tudo, mas em nenhuma hipótese eu iria de rosa, porque era da aniversariante.

Ana Paula ainda falou sobre as cores que não usaria na festa:

As únicas cores que não usaria eram rosa e fúcsia, porque era da Rafa e da mãe. Escolhi verde, porque acho que fica lindíssimo junto do rosa e também entrou nas cores das 15 amigas.